Spaccia droga a casa della nonna di 104 anni, arrestato

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo di 37 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A seguito di un esposto dei condomini di un palazzo di via Lanzone, gli agenti del commissariato Centro hanno individuato l’appartamento luogo di spaccio. Mercoledì pomeriggio, i poliziotti hanno notato due ragazzi di 20 e 19 anni, introdursi nell’abitazione: sono stati fermati in strada dalla volante del commissariato, trovati con 1.5 grammi di hashish.

Quindi gli agenti sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato la madre 74enne e la nonna di 104 anni dell’uomo. All’interno c’era il 37enne in compagnia di un ragazzo 18enne che stava fumando uno spinello, nella camera da letto che l’uomo utilizzava come base di spaccio, dove i poliziotti hanno trovato 700 grammi di marijuana in un trolley e in un borsone. Gli agenti hanno trovato e sequestrato 700 grammi di marijuana e barrette di cioccolato con hashish, sigarette elettroniche per fumare resina di hashish e altro. L’uomo è stato arrestato.