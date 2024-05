Maltempo, cede un ponticello, un disperso a Cantù

Un uomo di 66 anni risulta disperso dopo che è caduto in un torrente in piena e trascinato via dalla corrente, ieri pomeriggio a Cantù, nel comasco. Secondo le testimonianze, si trovava con due persone su un ponticello che ha ceduto improvvisamente. Gli altri due sono riusciti a uscire dall’acqua, mentre il terzo è stato inghiottito e trascinato via. Le acque sono quelle del torrente Serenza, che in quel punto si chiama roggia Galliano, che poi si getta del fiume Seveso. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, con il Soccorso Alpino Fluviale, oltre alle ambulanze e all’automedica. Il ponticello è in parte in ferro e in parte in muratura ed è stato realizzato pochi mesi fa, quando sono state costruite in zona delle vasche di laminazione per evitare allagamenti a valle.