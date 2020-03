Coronavirus, Burioni: in troppi non hanno capito, bisogna stare a casa

“Io ho la sensazione che molta, troppa gente non abbia capito con che cosa abbiamo a che fare. Forse alcuni messaggi troppo tranquillizzanti hanno causato un gravissimo danno inducendo tanti cittadini a sottovalutare il problema”. Così su Facebook il virologo Roberto Burioni. E in un altro post aggiunge: “La gente in questo momento deve stare a casa. Tutto quello che causa un affollamento deve essere evitato”. “Siamo di fronte a un’epidemia che potrebbe mandare in crisi il sistema sanitario nazionale”.