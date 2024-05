Due gravi incidenti sul lavoro in poche ore in provincia di Varese

A Sumirago, in provincia di Varese, in questo caso alla ditta Imes, azienda che si occupa di metalli. Sono due le persone coinvolte; un uomo di 70 anni e uno di 47. Entrambi hanno subito traumi da schiacciamento mentre lavoravano a uno stampo incandescente che, secondo le prime informazioni, sarebbe crollato. Il 70 enne ha riportato anche ustioni di secondo e terzo grado e un trauma a una spalla. L’uomo è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso al Niguarda di Milano mentre l’altro lavoratore è stato portato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese. Sul posto cono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri insieme a personale dell’Ats. L’altro grave infortunio è avvenuto a Origgio (Varese) dove un operaio di 56 anni ha riportato seri traumi in seguito a una caduta da un’altezza di circa sei metri. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 alla Texpro di via Primo Maggio. Secondo quanto ricostruito, il 56enne è caduto da un lucernario. I funzionari di Ats, competenti in materia di infortunio sul lavoro, stanno accertando fatti e responsabilità. Nella caduta l’operaio ha riportato ferite gravi al torace, al bacino e a un braccio. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como