A Legnano “Workers – Storie di ordinario sfruttamento”

Lule Onlus e la Compagnia Teatrale FavolaFolle presentano l’installazione interattiva “Workers – Storie di ordinario sfruttamento”, un’iniziativa di sensibilizzazione sul grave fenomeno dello sfruttamento lavorativo. L’evento si tiene presso Palazzo Leone da Perego, in via Monsignor Eugenio Gilardelli 10, a Legnano, dal 22 al 24 settembre, in collaborazione con il Comune di Legnano. Si consiglia di prenotare la propria visita gratuita al link: http://bit.ly/3qPJzwM

“Workers” è un progetto unico nel suo genere, ideato e realizzato dalla sinergia tra Lule Onlus e la Compagnia FavolaFolle, all’interno del progetto “Mettiamo le Ali – dall’emersione all’integrazione” nell’ambito territoriale di “Derive Approdi”, progetto a contrasto della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento. L’installazione è finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, co-finanziato dal Comune di Legnano e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus. «Nelle tante proposte che organizziamo a Palazzo Leone da Perego questa installazione interattiva si caratterizza per la sua particolarità – commenta Guido Bragato, assessore alla Cultura del Comune di Legnano. La rilevanza del tema ne fa un evento che – siamo certi richiamerà l’attenzione e l’interesse di tanti, anche alla luce dei numerosi episodi di cronaca che troppo spesso balzano all’attenzione pubblica. Un grazie alla Fondazione comunitaria Ticino Olona che non fa mai mancare il suo appoggio a eventi di alto livello come questo» Workers offrirà al pubblico un’esperienza coinvolgente e impattante, che fa luce sul tema dell’ordinario sfruttamento lavorativo, un problema che spesso rimane nascosto alla vista di tutti.

Mariapia Pierandrei, Presidente di Cooperativa Lule Onlus, esprime la sua ferma convinzione con la sua dichiarazione: “Workers rappresenta un mezzo di straordinaria importanza per l’emersione e la comprensione di questa problematica cruciale. Lo sfruttamento lavorativo è una sfida che affligge comunità e società in tutto il mondo. Affrontare questo problema richiede un impegno collettivo e un approccio multidisciplinare, in cui la sensibilizzazione svolge un ruolo fondamentale. “Workers” si distingue come un’iniziativa significativa che mira a sollevare il velo su questa realtà nascosta, offrendo l’opportunità di comprenderne appieno il vissuto e le storie delle persone vittime di grave sfruttamento lavorativo. La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento. Solo attraverso la conoscenza delle sfide che i lavoratori affrontano ogni giorno possiamo sperare di creare una consapevolezza collettiva per fare leva su scelte di acquisto etiche, nel rispetto dei lavoratori. I nostri progetti di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e all’induzione alla schiavitù, si prefiggono di coinvolgere attivamente la società civile, le istituzioni e le organizzazioni non governative per affrontare questi problemi in tutte le sue forme. Unendo le forze e lavorando insieme, possiamo fare la differenza. Invito tutti a visitare Workers a Legnano e ad unirsi a noi in questa importante azione di sensibilizzazione.”

Durante la visita, i visitatori saranno guidati attraverso un percorso che porterà a scoprire le storie di persone vittime di sfruttamento lavorativo. L’installazione si avvale di una fusione creativa di elementi visivi e sonori, utilizzando anche la tecnologia per coinvolgere il pubblico in modo attivo ed empatico. Dieci stazioni per raccontare storie diverse, rappresentando situazioni reali di disagio e ingiustizia, ma anche di coraggio e speranza.

Al microfono di Radio Lombardia Sabrina Losciale di LULE Onlus

L’evento sarà accessibile a tutti e ad ingresso gratuito, con i seguenti orari di apertura:

Venerdì: dalle 16:00 alle 20:00

Sabato: dalle 15:00 alle 22:00

Domenica: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00