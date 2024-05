Inaugurazione sede MAAAPO, Museo Arte Ambiente Arena Po

Anche quest’anno il Comune di Arena Po, “Borgo d’Arte convenzionato con l’Accademia di Brera”, in collaborazione con l’Associazione Culturale Casadartista, organizza l’evento ArenaripArte che avrà luogo sabato 11 maggio con un ricco calendario di iniziative durante tutto l’arco della giornata. Quest’anno l’evento sarà particolarmente importante poiché verrà presentata la sede fisica del MAAAPO, Museo Arte Ambiente Arena Po, un museo sviluppato nell’ambiente ma che avrà finalmente un edificio liberty, appena restaurato sotto la supervisione della Sovrintendenza delle Belle Arti; edificio sviluppato su due piani, che ospiterà gli uffici di direzione e segreteria, l’archivio, la biblioteca, la videoteca, la collezione di dipinti, la collezione di opere grafiche ed anche due camere per le residenze di ospiti legati ai progetti che si svilupperanno in futuro. La sede del MAAAPO – che finalmente potrà avere il riconoscimento di quei requisiti richiesti dalla Regione Lombardia – sarà inaugurata alla presenza del Sindaco Alessandro Belforti dalla Presidente del MAAAPO Livia Pomodoro – Presidente dello Spazio Teatro No’hma di Milano, Cattedra Unesco presso l’Università Statale di Milano per il Diritto al Cibo e la Sostenibilità e ideatrice del progetto “In Cammino – Abbazie d’Europa”, tra gli eventi selezionati per il Giubileo 2025 – ed ospiterà per l’occasione una mostra del Maestro Riccardo Cordero, che vanta una prestigiosa notorietà internazionale.

Subito dopo si passerà a visitare tre nuove opere collocate all’aperto per il MAAAPO: una grande opera in ferro del Maestro Igino Legnaghi, uno dei maestri storici riconosciuti del minimalismo italiano, una grande ceramica del Maestro Gianni Asdrubali, che ha già concesso al MAAAPO nel 2023 un dipinto murale di sedici metri lineari e due teste in terracotta refrattaria concesse dal notissimo Maestro Bruno Ceccobelli, tutti artisti di chiara fama a livello internazionale. L’evento continua all’interno di un sito speciale, il cantiere del Museo Grillo, una grande cascina che l’artista Gaetano Grillo sta trasformando in un luogo che sarà il suo museo ma che al contempo ospiterà eventi artistici multiculturali. In questo sito, con ingresso da via Cavour n. 39, sarà allestita una personale dello stesso Maestro Grillo dal titolo “Cultura torna Natura” con alcuni grandi dipinti e diverse opere in terracotta. Al piano terra, in una vecchia stalla completamente ristrutturata ci sarà una mostra dal titolo “Numerazioni Derivate”, del Maestro Paolo Iacchetti. Nella grande area interna saranno allestiti 4 gazebo dove esporranno le loro opere quattro giovani artisti formati all’Accade mia di Brera, Letizia Carattini, Mario Cerrone, Simone Mazzoleni e Simone Parise segnalati dal Maestro Stefano Pizzi. Il Cantiere Museo Grillo ospiterà nel pomeriggio la performance dal titolo “Embryo” del poliedrico e noto artista Ernesto Jannini. L’evento continuerà in serata, sempre all’interno del Cantiere Museo Grillo con un concerto del pianista Alberto Grimoldi. Durante la giornata sarà possibile degustare la cucina tipica locale preparata dalla Pro Loco di Arena Po secondo la tradizionale etichetta della “Trattoria da Salvatore”, un progetto fra arte e cucina, ideato e condotto per anni dall’artista Nicola Salvatore all’interno del suo corso all’Accademia di Brera. A conclusione si potrà anche visitare nell’atrio della Sala del Consiglio, la mostra “Arena e Arte, Capirla e Amarla” consistente in 24 dipinti ispirati alle opere del MAAAPO, realizzati dai bambini della Scuola Elementare Griziotti di Arena Po.