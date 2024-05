LooperFest, a Milano il villaggio del writing internazionale

Looperfest 2024, International Urban Festival, è pronto a tornare a Milano per la sua quinta edizione, promettendo di essere più coinvolgente e innovativo che mai. Il festival, unico nel suo genere, celebra l’arte urbana in tutte le sue forme, mettendo in risalto il talento dei writers professionisti provenienti da tutto il mondo.

In programma, dal 24 al 26 maggio, all’interno dell’ex Macello, una serie di eventi che renderanno Milano la capitale internazionale del graffito e dell’arte urbana. Le iniziative spazieranno dalla musica allo skateboard, passando per i workshop.

Durante la “Writing Live Session” i writers professionisti daranno vita a opere d’arte direttamente sui muri dello spazio post industriale di viale Molise. Sarà un’occasione per vedere gli artisti all’opera e per immergersi completamente nell’atmosfera della street art.

Il Looperfest non è solo un evento artistico, ma anche una manifestazione che mira a sensibilizzare e a promuovere l’arte in ogni sua forma. È un’opportunità per la città di Milano di rafforzare la sua identità come polo dell’arte urbana internazionale.

All’interno dell’area ci sarà anche una rampa da skate per i workshop e i professionisti, area bar e foodtruck.

Ex Macello Viale Molise, 62, Milano

24/25/26 maggio

Orari apertura ExMacello

Venerdì dalle 11 alle 23

Sabato dalle 10 alle 01

Domenica dalle 10 alle 23

L’evento è promosso da Loop Colors. Manifestazione organizzata da Kinetic Vibe, Associazione Smarting APS, e patrocinato dal Comune di Milano – Municipio 4.