“Un importantissimo appuntamento che garantisce una visibilità incredibile ai nostri territori. Un evento che rappresenta la storia del ciclismo e della nostra regione, una delle numerose manifestazioni sportive che continuiamo a sostenere con convinzione ed entusiasmo”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della conferenza stampa di presentazione del ‘Trittico Lombardo’ di ciclismo (Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine) oggi al Belvedere di Palazzo Lombardia alla quale erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario con delega allo Sport e Giovani, Lara Magoni; quello alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo; l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso; e il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani.

“Questo evento – ha sottolineato Lara Magoni – è per Regione Lombardia un vero fiore all’occhiello che promuove lo sport non solo professionistico, ma a tutti i livelli. Momenti che vanno oltre l’appuntamento agonistico da condividere all’aria aperta anche con la famiglia”. Il sottosegretario Magoni ha poi evidenziato come si tratti di un momento eccezionale per lo sport: “Il Governo, infatti, ha riconosciuto all’interno della Costituzione lo sport come mezzo etico, sociale ed educativo. Una notizia che ci rende ancor più orgogliosi e responsabilizzati”.

COPPA AGOSTONI giovedì 29 settembre. Sono 195,7 i chilometri in programma per la Coppa che darà il via al trittico lombardo tra poco più di una settimana. Il tradizionale Giro delle Brianze è giunto ormai alla 76a edizione e vedrà come di consueto partenza e arrivo a Lissone. Dopo il via dallo stabilimento della Cleaf il gruppo pedalerà verso la provincia di Lecco per affrontare la salita di Sirtori per la prima volta, poi, dopo un tratto di falsopiano inizierà il circuito che deciderà poi l’esito della corsa.

COPPA BERNOCCHI lunedì 3 ottobre . La Bernocchi festeggerà invece l’edizione numero 104 con una partenza inedita da Parabiago per celebrare i 100 anni dalla vittoria mondiale di Libero Ferrario, non mancherà però il circuito di Castiglion Olona con il Piccolo Stelvio che ormai è diventato un marchio di fabbrica. Dopo la partenza da Villa Corvini a Parabiago il gruppo transiterà per la prima volta nella città di Legnano per poi dirigersi verso Busto Arsizio. Al chilometro 45 si entrerà nel circuito della Valle Olona, della lunghezza di circa 17 km verrà ripetuto 7 volte. Punto nevralgico sarà come di consueto la salita del Piccolo Stelvio dove ogni anno si ritrovao tifosi e appassionati per applaudire i propri beniamini. Nel tratto finale della Coppa Bernocchi il gruppo pedalerà verso Legnano dove l’arrivo è previsto in Via Toselli.

TRE VALLI VARESINE martedì 4 ottobre. Doppia edizione per il terzo anno consecutivo per la Tre Valli Varesine che chiuderà il Trittico Lombardo con la tradizionale gara maschile e con quella femminile che dal 2021 vede impegnate tantissime atlete sul percorso storico nella città di Varese. La mattinata sarà dedicata alle donne e subito dopo si partirà con l’edizione 102 della tre Valli Varesine maschile. Con i suoi 196,3 chilometri sarà la più lunga del trittico lombardo e prenderà il via da Busto Arsizio dove ci sarà un primo passaggio per poi iniziare a salire pedalando verso Varese dove ci sarà il tradizionale giro con la salita del Montello della lunghezza di 13 km e da ripetere 8 volte. Gli ultimi 50 chilometri saranno caratterizzati da due giri di 25 chilometri che porteranno poi il gruppo all’arrivo di via Sacco.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Francesca Caruso: “Il Trittico, di cui fa parte la Tre Valli Varesine, ogni anno accende i riflettori mondiali sulla provincia di Varese di cui sono orgogliosamente rappresentante. La manifestazione attira migliaia di appassionati e semplici spettatori che possono ammirare anche le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del nostro territorio. Ringrazio per questo l’amico Renzo Oldani, presidente della Società ciclistica ‘Alfredo Binda’ e tutti gli altri organizzatori dell’evento”.