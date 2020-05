Coronavirus, Oms: ricaduta in agguato

Resta “fragile” la situazione dell’Europa alle prese con il virus. Lo spiega l’OMS. Al momento 43 Paesi europei “hanno implementato restrizioni alla circolazione interna parziale o totale”, mentre “32 Paesi si stanno muovendo per allentare con attenzione alcune delle misure adottate, poiché riescono a controllare la trasmissione del virus. La situazione, però, rimane molto fragile e potrebbe subire rapidamente una ricaduta se le misure” chiave non vengono allentate progressivamente, “e se la transizione non viene pianificata con attenzione e gradualità”. E’ il monito di Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), oggi in conferenza stampa.