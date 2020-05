Coronavirus, i dati: 689 positivi su oltre 15mila tamponi, ma le morti non si fermano (+134)

Prosegue con stabilità il trend riguardante la situazione Covid-19 in Lombardia, come si può osservare dai dati rilasciati quotidianamente dalla Regione. Stabilità che si intuisce in particolar modo per quel che riguarda i due temi principali: le terapie intensive, assestate a 480, e il numero dei ricoverati, ancora in diminuzione (-231 rispetto a ieri). Tuttavia, ancora non sembra fermarsi il numero dei decessi, che anche oggi vede una crescita di +138 morti registrate.

“Dati positivi”, il commento dell’assessore agli Enti Locali Massimo Sertori, ospite della consueta videoconferenza da Palazzo Lombardia, che ci tiene a sottolineare il numero dei tamponi (+15.488): “giusto segnalare anche il numero dei tamponi, che sono aumentati rispetto ai primi tempi quando erano duemila o tremila”. In rapporto ai contagi è senz’altro “un sintomo di alleggerimento” ha fatto presente l’assessore, prima di ringraziare e salutare tutti medici e infermieri dei contingenti internazionali, come russi e americani (quest’ultimi artefici dell’ospedale da campo realizzato a Cremona), che hanno aiutato la Lombardia ad uscire da una situazione di emergenza. “Così sembra proprio chiudersi una fase, questo ci proietta nella fase due definitivamente” annotano dal palazzo della Regione.

I dati dalla provincia:

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

– i casi positivi sono: 80.089 (+689*) ieri: 79.369 (+634)

l’altro ieri: 78.605 (+500) *ai quali vanno aggiunti 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

– i decessi: 14.745 (+134) ieri: 14.611 (+222) l’altro ieri: 14.389 (+95)

– in terapia intensiva: 480 (0) ieri: 480 (-29) l’altro ieri: 509 (-23)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.848 (-231) ieri: 6079 (-122)

l’altro ieri: 6.201 (-213)

– i tamponi effettuati: 455.294 (+15.488) ieri: 439.806 (+14.516)

l’altro ieri: 425.290 (+6.455)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.622 (+35)

ieri: 11.587 (+37)

l’altro ieri: 11.550 (+12)

BS: 13.391 (+124)

ieri: 13.267 (+99)

l’atro ieri: 13.168 (+46)

CO: 3.440 (+39)

ieri: 3.401 (+37)

l’altro ieri: 3.364 (+32)

CR: 6.178 (+27)

ieri: 6.151 (+21)

l’altro ieri: 6.130 (+21)

LC: 2.419 (+38)

ieri: 2.381 (+10)

l’altro ieri: 2.371 (+11)

LO: 3.204 (+49)

ieri: 3.155 (+41)

ieri: 3.114 (+52)

MB: 4.974 (+81)

ieri: 4.893 (+12)

l’altro ieri: 4.881 (+31)

MI: 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano citta’

ieri: 20.711 (+243) ai quali vanno aggiunti nel totale

complessivo

70 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, di

cui 8.680 (+91) a Milano citta’

l’altro ieri: 20.398 (+144) di cui 8.589 (+50) a Milano citta’

MN: 3.221 (+4)

ieri: 3.217 (+2)

l’altro ieri: 3.215 (+14)

PV: 4.652 (+31)

ieri: 4.621 (+70)

l’altro ieri: 4.551 (+29)

SO: 1.266 (+36)

ieri: 1.230 (+7)

l’altro ieri: 1.223 (+13)

VA: 3.073 (+24*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo

31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

ieri: 3.018 (+67) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo

60 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

l’altro ieri: 2.891 (+53)

e in corso di verifica 1756.