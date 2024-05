A Milano arrivano la Ztl nel Quadrilatero e le strade a 30 all’ora

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la creazione di una Ztl nel Quadrilatero della moda a partire da dopo questa estate, specificando che sarà attiva 24 su 24 e 7 giorni su 7. L’obbiettivo secondo il primo cittadino è quello di “togliere di fatto il traffico privato” dalla zona. Sala, durante la conferenza di presentazione del lavoro della task force per la sicurezza stradale, ha spiegato che ci saranno anche delle linee guida per identificare le 100 strade che avranno un limite di 30 all’ora davanti alle scuole. Tutte queste novità saranno in un provvedimento che passerà nei prossimi giorni in giunta comunale. Inoltre, in vista delle Olimpiadi del 2026 il comune sta preparando nuove aree pedonali, le piazze olimpiche, dove ci saranno spazi per parcheggiare bici e monopattini e saranno allargati gli spazi per i marciapiedi. “Nessuno vuole fare una guerra alle auto ma pensiamo che ce ne sono troppe” ha concluso il sindaco. Anche per questo la città di Milano sta studiando il “modello Rotterdam” per un basso impatto della logistica dell’ultimo miglio. Secondo il comune infatti è il momento giusto per fare qualcosa “visto che se ne parla da anni ma ora ci sono aziende pronte a lavorare con noi”. Critico il consigliere dei Verdi, Carlo Monguzzi per il quale “otto mesi di lavoro della task force ha prodotto il nulla totale. Idee vecchie di 10 anni. La sicurezza si ottiene diminuendo il numero di auto e la loro velocità”.