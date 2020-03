Sindaco di Cremona positivo al coronavirus

“Ho il Coronavirus. Sono risultato positivo al tampone. Anche io, come tanti altri cittadini purtroppo. Ho febbre e un po’ di tosse e raffreddore, ma non ho problemi respiratori e spero di non averne anche nei prossimi giorni. Devo tenermi monitorato e rallentare i ritmi perché non sono in forma, ma continuo a lavorare dalla nostra casa, in quarantena, per la città, in contatto con la squadra della Giunta e del Comune che ringrazio infinitamente, con le altre Istituzioni, con Governo, Regione e gli altri sindaci”. Lo annuncia sul proprio profilo Facebook il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti. “La notizia mi è arrivata ieri ma ho atteso a comunicarlo perché prima ho voluto condividerlo con la mia famiglia. E poi occorreva organizzare la ‘divisione’ degli spazi in casa. Io separato dagli altri e tutti in quarantena. Molti altri l’hanno già sperimentato”. “Continuerò ad aggiornarvi sulla situazione – conclude, rivolgendosi ai suoi concittadini – vi chiedo ancora di rispettare le misure che ci sono, comprese le ultime introdotte che sono, come noi sindaci avevamo chiesto, ancora più restrittive. . Dobbiamo avere speranza, forza e coraggio. Pensare a noi pensando agli altri. Tutelare gli altri tutelando noi stessi”.