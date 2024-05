Giro d’Italia: rischio slavine sullo Stelvio, trasloca la Cima Coppi

Le recenti nevicate sul Passo dello Stelvio, e il successivo aumento delle temperature, stanno facendo crescere il rischio di slavine. L’organizzazione del Giro d’Italia, per salvaguardare la sicurezza della Carovana Rosa, ha deciso quindi di modificare il percorso della 16/a tappa del Giro d’Italia, Livigno-Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana), che passerà da 202 a 206 chilometri. E’ quanto comunica l’organizzazione del Giro d’Italia. La Cima Coppi – si legge in una nota – che in precedenza era lo Stelvio, adesso diventa il Giogo di Santa Maria a quota 2489 metri. La tappa è di alta montagna ma viene spezzata dalla valle dell’Adige e dell’Isarco che la rendono composta da tre parti: montagna, con Foscagno e Giogo di Santa Maria, la Cima Coppi, pianura, da Glorenza fino a poco dopo Bolzano e di nuovo montagna, con la salita di Passo Pinei e il finale in Val Gardena dopo Santa Cristina. Dal Giogo di Santa Maria (Umbrailpass) a Tubre si percorrono 18 chilometri in territorio Elvetico.