Il sindaco di Milano su Rovazzi: “ha avuto un comportamento arrogante”

Quello di Fabio Rovazzi è stato “un comportamento arrogante”. Sono le parole del sindaco di Milano Beppe Sala alle richieste di un commento sul caso del cantante che per promuovere il suo nuovo disco ha finto il furto del telefonino. Il sindaco ha poi aggiunto che “al di là del comportamento di Rovazzi dobbiamo fare una riflessione su che tipo di società vogliamo. Una società in cui chi ha un minimo di visibilità, può permettersi di non rispettare le regole e gli altri poveri diavoli devono farlo, non è la società in cui voglio vivere”. Il Comune, per ora, non avrebbe intenzione di intraprendere azioni legali contro il cantante per aver danneggiato l’immagine di Milano come invece suggerito dall’assessore Pierfrancesco Maran.