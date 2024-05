In Europa nuove sfide per la ricerca e l’ambiente

MILANO (ITALPRESS) – La crisi climatica, i conflitti in corso, le economie nazionali che competono in un mercato globale sempre più aggressivo sono alcuni tra i temi caldi su cui i candidati alle elezioni europee devono misurarsi. In questo contesto Bayer, presente in Italia da oltre 125 anni, vuole continuare a dare un contributo concreto grazie al suo impegno nell’innovazione e nella sostenibilità per la costruzione in Europa di una “casa comune”. Di questo si è parlato al sito Bayer di Garbagnate Milanese nel corso dell’incontro “Il nuovo Parlamento europeo e le sfide in ricerca e sostenibilità”.

