PARMA (ITALPRESS) – “Insieme ad altre aziende leader abbiamo dato vita a un consorzio, Opera Olei. Un progetto comune per promuovere la qualità italiana nei mercati esteri”. Così Domenico Fazari, amministratore dell’Olearia San Giorgio, in un’intervista all’Italpress in occasione di Cibus 2024, a Parma.

col/gtr