Conte: “Ci batteremo in UE per una svolta di pace in Ucraina, la linea bellicista porta alla terza guerra mondiale”

“Se dovessimo aspettare una responsabilità penale significa che anche per le inchieste dove emergono le accuse più documentate e circostanziate, dobbiamo attendere il terzo grado di giudizio e il passaggio in giudicato? È un follia ed è una follia che un politico rimanga lì. E allora c’è una responsabilità politica, indipendente dalla vicenda penale”. Così il presidente del M5s Giuseppe Conte durante un punto stampa a Cusano Milanino, nel milanese, tornando sull’inchiesta sul governatore della Liguria Giovanni Toti. “Se ci sono dei provvedimenti giudiziari e delle inchieste che non comprovano l’onestà, la correttezza e l’operato di un esponente politico o di un incaricato di servizio pubblico” allora quest’ultimo “si fa da parte, chiarisce la propria posizione e poi ritorna con tutti gli onori del caso a svolgere la sua funzione”, secondo Conte. “Ditemi voi – ha aggiunto parlando con i cronisti – se un presidente di Regione agli arresti domiciliari, con un’inchiesta che si sta allargando sempre di più e sta denunciando quello che diciamo da tempo, ossia la contaminazione tra affari e politica con sistemi di finanziamento a dir poco allegri e con addirittura il rischio di infiltrazioni mafiose negli affari regionali, può rimanere a fare il presidente della Regione… aspettiamo una decina d’anni e poi ne traiamo le conseguenze?”. Replicando alle accuse sul garantismo da parte di politici come Matteo Renzi, Conte ha spiegato: “Più garantista del sottoscritto non ce n’è, non dimenticate che io sono un avvocato… quindi – ha concluso – io so quando si parla di garantismo quali sono le garanzie costituzionali. Ma qui c’è una classe politica, non tutti, ma alcuni esponenti, che fanno i furbi. Parlano di garantismo quando invece vogliono l’impunità e privilegi per la classe politica”.

“M5s si batterà in Ue per una svolta di pace in Ucraina, la linea bellicista sta portando alla terza guerra mondiale”

“I cittadini devono sapere che il M5s si batterà con tutti i parlamentari per imprimere questa svolta. Abbiamo bisogno di tanto consenso e di portare tanti europarlamentari per imprimere questa svolta di pace in Europa” perché in Ucraina “questa linea bellicista non ci sta portando da nessuna parte, solo a morti e distruzione e al rischio della terza guerra mondiale, diciamolo chiaramente” ha detto Conte. “Stiamo affrontando un bivio e quella che spetta all’Europa è una decisione storica – ha aggiunto -. Rispetto a questo conflitto russo-ucraino c’è da decidere se si vuole continuare in questa strategia militare e in questa escalation. In questa prospettiva il meno ipocrita è Macron, che dice una cosa vera, ossia che in questo momento in Ucraina mancano le truppe. Stiamo mandando di tutto…”. Oppure “si sceglie l’alternativa che abbiamo indicato sin dall’inizio, un’alternativa che con buone probabilità può portarci a una via d’uscita. Perché la strategia, fin qui, non ci ha portato a una via d’uscita. L’alternativa è il negoziato di pace” ha concluso Conte.