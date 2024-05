Rubano le borse a turisti e clienti in centro a Milano, arrestati

Your browser does not support the video tag.

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un algerino di 52 anni e un peruviano di 40 anni per furto aggravato, quest’ultimo in concorso con un complice irreperibile.

Venerdì scorso i poliziotti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di prevenzione dei reati predatori commessi in negozi e ristoranti a danno di turisti e cittadini che affollano il centro città e snodi stradali e ferroviari, hanno notato un uomo che, dopo aver seguito con attenzione parecchi stranieri in piazzale Loreto, è salito sul bus 91 per scendere in via Sammartini nei pressi delle numerose strutture alberghiere.

Pochi minuti dopo, l’uomo ha visto arrivare un uomo e una donna che, con trolley al seguito, hanno fatto ingresso in uno stabile dove si trovano diversi hotel: approfittando di un momento favorevole, si è avvicinato alla donna e dopo averle rivolto la parola con l’intenzione di distrarla, con un gesto fulmineo e consolidato si è impossessato della borsa che lei, una turista australiana di 46 anni, aveva appoggiato sulla scala al suo fianco. Immediatamente dopo, è uscito di corsa dall’atrio dello stabile ed è scappato verso via Tonale ma è stato bloccato e perquisito dai poliziotti che lo seguivano. La donna è tornata in possesso della sua borsa che conteneva vari effetti personali, la patente di guida, due carte di credito, 35 euro e 420 dollari australiani in contanti. L’uomo, un cittadino algerino di 52 anni senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia sin dagli anni ‘’90, è stato arrestato.

Sempre venerdì, gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile milanese, in via Torino, hanno notato due uomini che, con fare sospetto e scambiandosi frequentemente cenni d’intesa tra loro, osservavano le borse e gli effetti personali degli ignari cittadini intenti a consumare il pasto, presso i vari dehors. Dopo essere entrati in un fast food, i due si sono posizionati uno vicino ai servizi igienici per osservare la scena da lontano e, l’altro, a un tavolo alle spalle di un gruppo di ragazze che stava pranzando. Con il piede, quest’ultimo, ha avvicinato a sé uno zainetto delle ragazze, posizionato per terra, lo ha coperto con una giacca, ha estratto il portafoglio che vi era all’interno e lo ha rispinto con il piede verso le giovani clienti. Subito dopo si è alzato, ha raggiunto il complice ed entrambi sono usciti in direzioni diverse. I poliziotti hanno seguito l’autore materiale del furto: questo, giunto vicino a una cassetta della posta in via Disciplini vi ha gettato all’interno il portafoglio appena rubato e ha trattenuto il denaro asportatovi. Fermato e controllato dai poliziotti nei pressi della fermata metropolitana Missori, l’uomo, un 40enne peruviano irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso della banconota da 5 euro rubata poco prima alla 14enne italiana che si trovava al fast-food con la mamma ed è stato arrestato per furto aggravato in concorso con un complice irreperibile.