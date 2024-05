“Sul poliziotto accoltellato lacrime di coccodrillo dalla politica”

“Il ferimento del nostro collega alla stazione di Lambrate deve rappresentare un monito per la classe politica che parla di sicurezza e poi riduce le risorse per il nostro comparto. Un monito per chi si ostina a pensare che i militari in strada siano utili mentre rappresentano soltanto un modo per incrementare la sicurezza percepita, non quella reale. Abbiamo bisogno anche a Milano di un fattivo controllo del territorio che solo le forze di polizia possono garantire”. Lo afferma Pietro Randazzo, segretario generale provinciale del Silp Cgil di Milano. “La vicinanza delle istituzioni e della politica ci fa piacere – aggiunge Randazzo -, ma non sopportiamo le lacrime di coccodrillo. A Milano mancano 500 poliziotti, lo abbiamo più volte denunciato e con i pensionamenti previsti nel 2024 la situazione rischia di peggiorare. Il problema vero è che prevenire i reati non fa notizia, ma è l’unica strada per dare sicurezza reale ai cittadini. Il nostro collega ferito stanotte rischia la vita in ospedale per aver fatto il proprio dovere, sono cose che non devono accadere anche se purtroppo chi veste una divisa mette in conto sempre dei rischi”.