Javier Cercas inaugura Chiassoletteraria

Ad aprire ufficialmente il Festival “Chiassoletteraria”, il 3 maggio alle 18.30, presso lo Spazio Officina (Via Dante Alighieri 4) a Chiasso (Svizzera) sarà il celebre scrittore spagnolo Javier Cercas, intervistato dal suo storico traduttore, lo scrittore Bruno Arpaia, in un incontro dal titolo Il valore della democrazia e il ruolo della letteratura. Javier Cercas è scrittore, giornalista di El País e saggista di fama internazionale. Tra le sue opere romanzesche più importanti: Soldati di Salamina (2001, Premio Grinzane Cavour e Independent Foreign Fiction Prize), Anatomia di un istante (2009, Premio Salone Internazionale del Libro di Torino, Premio Nacional de Narrativa) e Il sovrano delle ombre (2017). Nel 2020 ha ricevuto a Pescara il Premio Flaiano. La sua opera è tradotta in più di trenta lingue.

Gli altri eventi in programma venerdì 3 maggio

Alle ore 10.00, presso lo Spazio Ofcina (Via Dante Alighieri 4), nello spettacolo “SOLDATINI DI PIOMBO – AMORE E MORTE A SCAMPIA”, Davide Cerullo, scrittore e fotografo, racconta il suo percorso di redenzione dalla delinquenza all’impegno sociale nei quartieri popolari di Napoli, grazie alla letteratura e alla scrittura.

L’incontro è animato dagli allievi della quarta media di Chiasso ed è aperto al pubblico.

Sempre alle ore 10.00 si terrà il primo di tanti incontri riservati ai più piccoli: Massimiliano Tappari – tra i suoi titoli più recenti: A fior di pelle (Premio Nazionale Nati per leggere 2019) Ninna No e Occhio ladro (Premio Andersen 2021 come miglior libro fatto ad arte) – incontrerà le classi quarte e quinte elementari di Chiasso con il suo spettacolo “Stupore a km zero” che attraverso un viaggio tra gli oggetti, stimolerà i bambini all’osservazione e all’ascolto.

A chiudere la giornata del 3 maggio, alle ore 21.30 alla Sala Diego Chiesa (Via Francesco Soave 1), sarà la performance musicale e visiva SOYA THE COW “WHY ONLY YOU”, con Daniel Hellmann (testi, musica e performance) & Olivia Schenker (video), performance intima e commovente sui diritti degli animali, attivismo per il clima, musica e femminismo queer.

Per info sul calendario della manifestazione http://www.chiassoletteraria.ch