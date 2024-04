ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la collaborazione e proseguire su una strada già avviata che ha portato ottimi risultati. Una delegazione della Repubblica di San Marino, guidata da Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo, ha incontrato i vertici di Enit, l’Ente Nazionale del Turismo. “La Repubblica di San Marino già da diversi anni collabora con il ministero italiano del Turismo ed Enit, c’è già un protocollo d’intesa – spiega Pedini Amati -, partecipiamo alle fiere più importanti a carattere internazionale in maniera comune. Una collaborazione che ci ha portato a risultati effettivi, su tutti un progetto, partito per il tramite della segreteria di Stato al Turismo della Repubblica di San Marino, in collaborazione con il ministero di Roma: il tavolo territoriale sul turismo che coinvolge Regione Emilia Romagna e Regione Marche”.

xc3/sat/gtr