Ilaria Salis capolista di Alleanza Verdi-Sinistra al Nord Ovest

Come già annunciato nei giorni scorsi, Ilaria Salis – detenuta da quattordici mesi a Budapest e sotto processo per l’aggressione ad alcuni militanti di estrema destra – è la capolista di Alleanza Verdi Sinistra per le prossime elezioni europee nella circoscrizione Nord-Ovest. La lista, depositata nel primo pomeriggio presso la Corte d’Appello di Milano conta 20 candidati, tra cui anche l’ex sindaco di Roma Ignazio Roberto Marino, al secondo posto, e Massimiliano Smeriglio, parlamentare del Pd alle ultime europee, al terzo posto. Tra i nomi in lista, anche quello dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Ha presentato le liste anche il Partito Democratico: capolista per la circoscrizione Nord Ovest, come già annunciato, è l’ex presidente di Emergency Cecilia Strada. Al secondo e al terzo posto, rispettivamente gli eurodeputati Brando Benifei e Irene Tinagli. Tra i 20 candidati per la circoscrizione Nord Occidentale, anche il deputato e attivista per i diritti Lgbt Alessandro Zan, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l’assessore comunale di Milano Pierfrancesco Maran, l’ex parlamentare Emanuele Fiano, ex capogruppo del Pd in Consiglio regionale lombardo Fabio Pizzul, figlio del telecronista Bruno, e l’europarlamentare Patrizia Toia. Ad aprire la lista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Nord Ovest c’è Maria Angela Danzì, europarlamentare uscente. La lista vede al secondo posto l’ex direttore del Tempo e attuale direttore del quotidiano La Notizia, Gaetano Pedullà, e a seguire Antonella Pepe. Tra i nomi dei 20 candidati, ci sono ai posti successivi anche il consigliere regionale del Piemonte, Sean Sacco, e l’ex consigliere regionale lombardo uscente Simone Verni. Anche il Partito animalista-Italexit ha depositato la sua lista. Il presidente del partito Cristiano Ceriello, che era presente alla Corte d’Appello di Milano, è il capolista al Nord Ovest, seguito dalla showgirl e attivista Daniela Martani e dall’animalista Antonino Curcio. Il leader di Azione Carlo Calenda chiude la lista per le prossime europee della circoscrizione Nord Ovest. L’ex ministro Elena Bonetti è capolista. Tra i venti candidati, compare al sesto posto anche il nome del sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser, che ha fatto riaprire il caso sulla strage di Erba, e all’ottavo c’è il consigliere comunale milanese Daniele Nahum. In tutte le altre circoscrizioni, Calenda è capolista.