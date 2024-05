Maltempo, i livelli di Seveso e Lambro sono alti ma non preoccupanti

Piove ininterrottamente da ore a Milano e in tutta la Lombardia. I livelli del Lambro e Seveso sono alti ma non preoccupanti. Lo comunicano i vigili del fuoco, con un aggiornamento inviato alle 7 di stamattina. La scorsa notte non ci sono stati interventi rilevanti legati al maltempo: le principali richieste di aiuto hanno riguardato danni per l’acqua e la rimozione di alberi che hanno invaso la carreggiata, risolti in poco tempo.

“Alle 6.30 non risultano particolari criticità” scrive sui social l’assessore alla sicurezza e protezione civile Marco Granelli. “Nella notte costanti piogge in città e a nord, ma di bassa e media intensità. Seveso costante con livelli intorno al metro a Niguarda grazie al lavoro del canale scolmatore di Palazzolo costantemente attivo. Vasca per ora non utilizzata. Lambro costante a 2.15 circa a Milano via Feltre (Parco Lambro), quindi elevato ma non a livello esondazione. Al quartiere Pontelambro monitoraggio costante da parte di protezione civile e per ora nessun allagamento, comunque pronte per intervenire idrovore e motopompe. Sottopassi aperti”.

Per quanto riguarda gli alberi caduti, l’assessore spiega che è in corso un intervento in piazza Perucchetti per rami su rete ATM, ma nessun altro problema per ora. Le scuole sono aperte. “Raccomandiamo la massima attenzione da parte di tutti”.