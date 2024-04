ROMA (ITALPRESS) – Il primo maggio sarà festeggiato quest’anno da quasi 300 mila lavoratori in più rispetto al 2023. Lo evidenzia l’ufficio studi della CGIA, analizzando gli ultimi dati Istat disponibili. In Italia gli occupati sono attualmente 23 milioni 773 mila, contro i 23 milioni 481 mila dell’aprile 2023. Il 98 per cento delle imprese italiane ha meno di 20 addetti.

abr/gsl