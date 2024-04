ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno ha visto il testo, quindi non sono in grado di dare un giudizio, ma se va nella direzione della proposta di Forza Italia si può incardinare al Senato. Il testo di Forza Italia prevede la sistemazione di piccolissimi errori o abusi, ma certamente non si tratta di un condono”, ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno sulla salute alla Camera.

xc3/ads/mrv