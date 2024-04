NAPOLI (ITALPRESS) – “Problemi con la Campania? Io non ho problemi con nessuno. Abbiamo sottoscritto molto bene l’accordo di coesione con 17 Regioni e, proprio per sgombrare il campo da equivoci, due delle collaborazioni più positive che abbiamo messo in campo sono con la Regione Emilia Romagna e la Toscana”. Lo dice il ministro per gli Affari europei e le Politiche di coesione, Raffaele Fitto, parlando con i giornalisti a Napoli al convegno “Agenda Sud 2030 – Dove l’Europa incontra il Mediterranei”. “L’approccio del governo è assolutamente istituzionale, avendo sottoscritto 17 accordi mi sembra che il problema non ci sia” aggiunge Fitto che poi, a chi gli chiede aggiornamenti sulle tempistiche, spiega: “I tempi sono quelli che vedono 17 Regioni con l’accordo di coesione sottoscritto. Per quanto riguarda la Sardegna, che è una Regione che ha votato, adesso inizieremo un lavoro in tal senso. Stiamo lavorando con la Puglia, con la Sicilia e con la Campania. Chiaramente la complessità di queste Regioni deriva anche dalla mole di risorse: definire un accordo di coesione per un importo nettamente inferiore è un conto, definirlo per diversi miliardi di euro è un altro. Bisogna essere attenti nelle valutazioni e il confronto mi sembra che proceda. Fino a quando l’obiettivo è quello di costruirlo in modo serio e rispettoso dei ruoli istituzionali, per quanto ci riguarda non ci sono difficoltà di alcun genere”, chiosa Fitto. xc9/vbo/gtr