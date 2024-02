PoliMi GSOM Business Game 2024 torna per la sua IV edizione

Si terrà a Milano il 22 e 23 febbraio 2024 la quarta edizione del POLIMI GSoM Business Game, due giorni di sfide, workshops e attività di team building per 100 giovani talenti selezionati da tutto il mondo, pronti a stupire i top manager con le loro capacità di problem-solving e critical thinking. POLIMI GSoM Business Game nasce nel 2019 grazie alla collaborazione tra l’associazione studentesca SEA (Student Event Association) e la POLIMI Graduate School of Management. Per l’edizione del 2024, SEA si unisce a SCOUT, l’associazione no-profit composta da studenti e alumni del Politecnico di Milano orientati al mondo della consulenza, per coorganizzare l’evento. L’evento fa parte di “The Alliance of European Business Games” (AEBG), network europeo di studenti nato nel 2014 che raggruppa altre otto competizioni dello stesso tipo organizzate dagli studenti delle migliori Business School europee. Proprio la partecipazione ad altri Business Game all’interno del network è stata lo spunto, nel 2019, per il lancio della prima edizione milanese, il cui successo è stato riconfermato dai successivi appuntamenti del 2020 e 2021. Nel corso delle due giornate, 100 studenti provenienti dalle migliori università del mondo si sfideranno in quattro competizioni, quattro casi proposti dalle aziende partner dell’evento. Lavorando in team, gli studenti saranno chiamati a trovare soluzioni innovative a problemi che i manager di grandi aziende affrontano quotidianamente. Ogni team presenterà le proprie proposte ad una giuria composta da leader aziendali, che ne giudicherà la creatività e la fattibilità, decretando infine il gruppo vincitore. Una sfida stimolante, che permette ai ragazzi di mettersi alla prova, ma anche un’occasione di crescita personale, grazie alle diverse possibilità di networking con i rappresentanti delle aziende presenti all’evento e i diversi workshop su tematiche verticali in programma. Anche quest’anno l’evento vanta il supporto di importanti realtà aziendali, quali Leonardo, Novartis, Banca Sella, RAI Pubblicità, Boston Consulting Group, Microelettrica Scientifica e Crowdfundme. Sempre più aziende confermano e credono nell’importanza di questo tipo di eventi come occasione per incontrare giovani talenti in modo innovativo, andando al di là del classico colloquio. La possibilità di osservare i candidati al lavoro e sotto pressione rappresenta un grande valore aggiunto per le aziende, simulando in un contesto dinamico e stimolante le circostanze che i futuri laureati dovranno affrontare quotidianamente all’interno di un contesto lavorativo. I partecipanti di POLIMI GSoM Business Game sono stati selezionati sulla base del proprio curriculum vitae e del punteggio ottenuto ad un test online. Sono studenti dal terzo anno di laurea triennale fino all’ultimo anno di magistrale con qualsiasi tipo di background universitario, da ingegneria a giurisprudenza; saranno presenti anche studenti MBA (Master in Business Administration) di POLIMI GSoM. Per l’edizione 2024, a prendere parte alle fasi di selezione sono stati 515 studenti da più di 30 università, provenienti da 48 paesi diversi.

POLIMI GSoM Business Game 2024 1 su 3