“Overland. La vita è un’avventura” è il libro da poco uscito, pubblicato da Rizzoli, scritto da Beppe Tenti, fondatore del progetto “Overland”.

Grande appassionato di cime, uomo di esplorazioni e di avventure, Beppe Tenti, 87 anni, ha viaggiato per il mondo e ha realizzato una serie di documentari dei luoghi visitati. Il libro raccoglie i racconti dei viaggi più emozionanti di Overland.

Da impresario edile a organizzatore di spedizioni in Himalaya con Messner, ha percorso la Via della Seta e ha portato in Italia il concetto di trekking come tour operator, dal Nord Europa alla Patagonia, al Kilimangiaro. Prima di Overland ci sono stati altri viaggi, in Tanzania, Messico, India, Iran, Nepal, Canada, Nuova Guinea, Afghanistan, Perù: centinaia di migliaia di passi e di chilometri di avventure che gli hanno permesso di alimentare la sua insaziabile curiosità per gli uomini e le tradizioni locali, il suo entusiasmo per la vita.

I documentari delle spedizioni, che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, sono stati trasmessi dal 1996 su Rai 1 e dopo ventidue edizioni vanno in onda ancora oggi con grande successo, condotti dal figlio Filippo. Il progetto si è fatto portavoce dell’UNICEF portando, quando possibile, assistenza medica nei Paesi attraversati.

Nel libro, l’autore accompagna i lettore attraverso le sue avventure in giro per il mondo. In particolare, Beppe Tenti racconta la sua prima grande spedizione del progetto Overland, Roma-New York via terra attraverso lo stretto di Bering con quattro camion arancioni Iveco, effettuato tra il 1995 e il 1996.

Ascolta l’intervista a Beppe Tenti