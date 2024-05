Incendio al carcere Beccaria, nessun ferito

Un incendio è scoppiato al carcere minorile Beccaria di Milano. Non ci sono feriti. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il rogo è partito intorno alle 2 della scorsa notte da una cella al secondo piano. Altre 3 celle sono rimaste coinvolte, sempre al secondo piano. L’incendio è stato spento. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco sono state necessarie circa tre ore per domare l’incendio sulle cui cause sono in corso indagini. Parte dei detenuti è stata fatta uscire dallo stabile per ragioni di sicurezza. Le quattro squadre di vigili hanno finito il loro lavoro intorno alle 5.