Uomo ucciso e lasciato in strada, l’amico interrogato dai carabinieri

Un uomo di 36 anni è stato trovato morto per la strada questa mattina alle 5 a Pavia, in via Cremona, alla periferia della città. Si indaga per omicidio. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto i carabinieri. In base a quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato ucciso da un amico. Il delitto sarebbe avvenuto in un appartamento vicino al luogo del ritrovamento e il cadavere portato in strada da una persona che la vittima conosceva, da cui era ospitata, ed ora è interrogata. L’omicidio sarebbe accaduto al culmine di una lite.