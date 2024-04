Le avventure di Super Blu, per imparare a salvare il mondo tutti i giorni

Blu non ha superpoteri, ma salva il mondo tutti i giorni. E’ la protagonista del libro “Super Blu” (Electa Kids) di Cristina Cotorobai, dedicato ai più piccoli. Cosa fa Blu? Piccole azioni quotidiane: usa uno spazzolino da denti con il manico di bambù, indossa vestiti di seconda mano e mangia vegetale. Spegne la luce quando non la usa, beve l’acqua dalla borraccia e sa inventare i riciclattoli, speciali giocattoli fatti con materiali di riciclo. Blu è proprio come tutti i bambini e le bambine del mondo, ma il modo in cui abita la Terra la rende preziosa. Una piccola attenzione migliora la vita sul nostro Pianeta; una piccola attenzione ripetuta ha il potere di salvarlo.

Cristina Cotorobai, già autrice di “Libro Verde. Una guida per vivere sostenibile”, è una eco influencer che incoraggia gli adulti a vivere sulla Terra con responsabilità e rispetto per la natura. È sua figlia Blu ad averla ispirata in questa impresa: appena nata le

ha ricordato quanto sia importante occuparsi del futuro scegliendo bene oggi.

