Hanno lasciato la figlia di 8 mesi in auto da sola, per andare ad una festa di matrimonio. I due genitori, entrambi milanesi di 42 e 31 anni, sono stati denunciati per abbandono di minore. E’ successo ieri sera a Cuggiono, nel milanese. Qualcuno si è accorto della presenza della bimba in un’auto parcheggiata e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno rintracciato velocemente i genitori. I due si sono giustificati dicendo che stavano controllando la bimba da remoto, con una videochiamata e che avevano tenuto i finestrini chiusi per evitare che prendesse freddo. Entrambi sono stati denunciati. La piccola, per fortuna, sta bene.