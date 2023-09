Incidente mortale nella notte a Milano. In viale Jenner intorno alle 4 un 28enne italiano di origini bulgare che stava attraversando la strada è stato investito da un’auto. Secondo quanto rende noto la polizia locale l’investitore non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga. Il pedone è stato soccorso ma è morto all’ospedale Niguarda. Il veicolo proveniva da piazza Maciacchini con direzione via Livigno. La polizia locale sta verificando le immagini delle telecamere.