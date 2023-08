Cadono nel torrente all’Orrido della Val Sanagra: lui muore, grave la moglie

Stavano camminando nelle montagne di Menaggio, sopra al lago di Como, e durante l’escursione marito e moglie, rispettivamente di 65 e 63 anni, sono caduti per almeno una decina di metri. L’uomo, Diego Mandelli, di Carugate, in provincia di Milano, è finito nel torrente ed è morto. La caduta della moglie, è invece stata frenata da un albero. L’uomo è caduto per decine di metri sembra dopo un estremo tentativo di salvare la moglie, 63 anni. Lì, incosciente è stata trovata dai soccorritori, che l’hanno trasportata con l’elisoccorso in gravissime condizioni all’ospedale di Varese. L’incidente è accaduto intorno alle 16 in una zona impervia in località Burgatto, dove si trova l’Orrido della Val Sanagra, una sorta di canyon con un sentiero spettacolare che segue il torrente. Sul posto oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i tecnici del soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri di Menaggio.