Maltempo, esonda il Lambro, strade allagate

Il fiume Lambro ha livelli molto alti a causa della pioggia insistente da ieri sera e questo ha causato un ‘rigurgito’ del corso d’acqua con fuoriuscite nel quartiere di Pontelambro, alla porte di Milano. Lo ha detto l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli, spiegando che sul posto sono state inviate squadre di MM, Protezione civile e Polizia Locale. Sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco a Milano e provincia per il maltempo, soprattutto per la caduta di alberi e tetti pericolanti. Deviate anche alcune linee dei tram. Il traffico è in tilt. In via Rainer Maria Rilke, i vigili del fuoco hanno recuperato una disabile con i sommozzatori. La donna è stata portata in ospedale con l’ambulanza. In base a quanto comunicano gli stessi vigili del fuoco, non ha nessuna lesione. Sono circa 80 gli interventi eseguiti e 20 gli interventi in coda. Coinvolta tutta Milano. Il fiume Lambro, dicono i vigili del fuoco, è “in continua esondazione anche se controllata e monitorata permanentemente”.

AGGIORNAMENTO ALLE 16.00

Il parco di Monza è stato chiuso per l’esondazione del Lambro in più tratti. Tutti gli accessi sono interdetti tranne viale Cavriga, rimasto aperto solo al traffico veicolare. Lo ha reso noto il Comune di Monza. La protezione civile sta posizionando le barriere previste dal Piano di emergenza comunale nel centro città. Per precauzione sono state chiusi asili e scuole nel centro città, dopo aver trasferito bambini e alunni in Comune o in altre strutture. I piccoli dell’asilo nido ‘Centro’ sono stati accompagnati in Municipio in Piazza Trento e Trieste, i bimbi della scuola dell’infanzia Umberto presso l’Arengario, gli alunni della scuola Primaria De Amicis sono stati traferiti al Liceo Zucchi in Piazza Trento e Trieste. Chiuse anche le scuole medie Bellani e Confalonieri, così come il Centro sportivo cittadino NEI. “Visto il livello di guardia raggiunto dal fiume Lambro, si consiglia ai cittadini che abitano lungo il fiume di proteggere la propria abitazione e rimuovere le auto parcheggiate nei sotterranei. Per agevolare le operazioni i varchi Ztl sono stati spenti”. È l’avviso diramato dal Comune di Monza.