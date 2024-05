Maltempo, strade allagate a Monza e Brianza

Allagamenti a Monza e in Brianza per il maltempo. Per il momento, la situazione del Lambro è sotto controllo. Ma a causa della fitta pioggia, diverse strade si sono allagate. A Monza è saltato un tombino in via Borgazzi, all’angolo con via Philips. L’effetto è simile a quello di una fontana al centro della strada. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

Strade allagate anche nel resto della Brianza. A Lissone le auto hanno rischiato di rimanere intrappolate ad una rotatoria.