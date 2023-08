M5s contro la nuova presidente dell’Arpa. Lei replica: “Fango contro di me”

La consigliera regionale del M5s Lombardia Paola Pollini ha depositato un’interrogazione destinata al presidente e alla giunta della Regione Lombardia in merito ai rapporti professionali tra Lucia Lo Palo, nuova presidente di Arpa Lombardia, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, e Sergio Cova, suo ex socio nella Green Phoenix srl, indagato per traffico illecito di rifiuti. Trascorsi che rischiano “di compromettere la reputazione dell’istituzione” secondo la pentastellata, che chiede lumi anche sul curriculum e sulle esperienze passate di Lo Palo. “Il tentativo ridicolo della consigliera di infangare la mia figura è mal riposto” replica la presidente dell’Arpa regionale sottolineando che “il mio curriculum è testimone della mia specifica competenza indispensabile per il ruolo a cui sono stata chiamata ed è nella disponibilità dell’Arpa” e come prevede la legge “sarà pubblico nei tempi e nei modi in cui gli uffici decideranno”. Quanto ai rapporti con Cova, Lo Palo spiega “che era incensurato e osannato quando fu socio della Green Phoenix” e soltanto dopo “ebbe problemi giudiziari con una società estranea alla Phoenix di cui tutti noi non avevamo contezza nel modo più assoluto”. La Green Phoenix “prima ancora di iniziare ad operare chiuse i battenti proprio per rimanere lontana e non avvicinabile ai problemi personali del suo socio e Marco Benatti, l’allora amministratore, persona di grande prestigio, a sua volta verificò la posizione di Cova trovandola idonea”. “Non credevo – conclude Lo Palo – che per smania persecutoria tipica dei 5Stelle si potesse arrivare alla incredibile e astrusa polemica nei miei confronti senza nemmeno aspettare che inizi ad operare”. “Nella sua replica scomposta la presidente non chiarisce e non spiega nulla circa il possesso del titolo di laurea, che sarebbe bastato per chiudere già metà della polemica”. Così la consigliera regionale del M5s Lombardia Paola Pollini rispondendo alla presidente dell’Arpa Lombardia Lucia Lo Palo. “Si rivolge ad una consigliera, e a un gruppo politico, con toni inopportuni” aggiunge Pollini sottolineando che “la minoranza fa il suo lavoro e lei – conclude – deve essere in grado di spogliarsi della sua appartenenza politica evitando frasi come ‘smania persecutoria tipica dei 5 stelle'”.