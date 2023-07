Commissariata la Mondialpol per “sfruttamento dei lavoratori”

Sottoposta a controllo giudiziario, una sorta di commissariamento, per caporalato e sfruttamento dei lavoratori la società Mondialpol, una delle aziende leader nei servizi di vigilanza privata, su decreto d’urgenza del pm di Milano Paolo Storari, nell’inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza. I lavoratori sarebbero stati pagati poco più di 5 euro lordi all’ora e minacciati di trasferimento se non accettavano le condizioni. Il decreto dovrà essere convalidato dal gip Domenico Santoro.

Le indagini della Procura milanese “stanno portando alla luce fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, realizzati attraverso un assiduo sfruttamento dei dipendenti perpetrato, approfittando del loro stato di bisogno, da parte di un’importante azienda che ha corrisposto al proprio personale retribuzioni ben al di sotto della soglia di povertà, sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”. Lo si legge in un comunicato stampa firmato dal procuratore Marcello Viola. Inoltre, nelle province di Milano e Como, si legge in una nota firmata dal procuratore Marcello Viola, sono in corso diverse perquisizioni nei confronti della società e delle persone fisiche con funzioni di responsabilità verso i lavoratori dipendenti coinvolti. La Gdf sta, inoltre, procedendo alla notifica dell’informazione di garanzia, oltre che per le responsabilità personali in ordine al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dal management della società a vantaggio di quest’ultima.