Filobus senza aria condizionata, autista si sente male

Un autista del filobus della linea 92 si è sentito male questa mattina poco dopo le 7. Il 118 è intervenuto in viale Umbria per soccorrere l’uomo, che ha avuto un malore, molto probabilmente a causa del caldo. Il mezzo non è dotato dell’impianto di aria condizionata. L’autista, sotto gli occhi dei passeggeri, ha iniziato ad accusare un forte mal di testa, vertigini e nausea ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori.

Quanto accaduto si aggiunge ad una serie di lamentele riguardanti il servizio di trasporto pubblico: molti conducenti, infatti, denunciano la mancanza di aria condizionata, che risulta fondamentale in giorni di caldo intenso, come questi . Alcuni autisti hanno dichiarato di aver segnalato più volte il problema alle autorità competenti, inutilmente. Chiedono che i veicoli pubblici siano dotati di un sistema di aria condizionata efficiente, per garantire il benessere e la sicurezza delle persone che lavorano e di quelle che usufruiscono del servizio.