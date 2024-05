A Milano esondato anche il Seveso. Auto sommerse e crolli in Brianza

A Milano dopo il Lambro è esondato anche il Seveso con allagamenti nei quartieri di Niguarda, dove è chiuso al traffico viale Ca’ Granda, Bicocca e Isola. A causa degli allagamenti sono deviate o limitate diverse linee dei mezzi pubblici, come il tram 7 che non fa servizio fra via Fulvio Testi e piazzale Lagosta, il 5 che non passa fra viale Lunigiana e il capolinea dell’Ospedale Maggiore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato a Ponte Lambro il quartiere della città colpito dall’esondazione del fiume Lambro in seguito alle forti piogge che sono cadute sulla città dalla notte scorsa. “Si attendono dei temporali ancora questa notte – ha spiegato – a Ponte Lambro abbiamo 170 persone che possono stare qui ma sono senza corrente. Al di là di provvedere ai pasti, stiamo anche trovando una soluzione di emergenza per stanotte nel nostro Cam, stiamo portando delle brandine. Un po’ li stiamo convincendo a venire via”. “Nel breve si tampona ma il problema è che fino ad oggi abbiamo pensato al Seveso con la vasca di Bresso – ha proseguito il sindaco -, però anche il Lambro in questo periodo storico sta diventando una emergenza”. Il Comune in quell’area ha in campo decine di uomini che rimarranno tutta la notte.

Maltempo:chiusa l’A4 fra il Bresciano e Monza verso Milano

L’autostrada A4 è chiusa fra i caselli di Castegnato, nel Bresciano, e Cavenago, in provincia di Monza, in direzione di Milano a causa del maltempo. E per allagamenti è chiusa anche l’uscita di Monza. Dalle 16 è attivo il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Milano per le segnalazioni di allagamenti prevalentemente di strade e cantine e per coordinare gli interventi in ambito sovracomunale cercando percorsi alternativi dove ci sono problemi alla viabilità.

Maltempo: auto sommerse e crolli in Brianza

Continuano i danni da maltempo in Brianza, dove un intero posteggio è stato sommerso dalle acque del fiume Lambro, nei pressi del parco di Monza, mentre alcune auto erano ancora parcheggiate. A Bernareggio invece ha ceduto un muro di contenimento e, in via precauzionale le tre famiglie residenti in uno stabile adiacente sono state evacuate.