Nasce sulle colline bresciane il primo “villaggio bunker”

In Franciacorta, a Brione (BS) dovrebbe (progetto e terreno ci sono, manca solo il via ai lavori) nascere un villaggio con otto bunker. Lo riporta il Giornale di Brescia spiegando che le strutture saranno a 5 metri di profondità e distribuite su un lotto di 2700 metri quadri. Prima la pandemia, ora i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, hanno fatto in modo che le richieste di acquisto di rifugi siano arrivate da tutta Italia. Pareti in cemento armato spesso 60 centimetri, porte blindate anti-esplosione pesanti una tonnellata, impianto di filtrazione dell’aria ma anche televisioni, elettrodomestici, arredamenti e perfino quadri. Progettati per ospitare fino a 5 persone in 75 metri quadri, i bunker saranno costruiti da un’impresa bresciana e terranno al sicuro chiunque abbia il portafoglio abbastanza capiente da poterselo permettere: il prezzo parte da 180mila euro. Mediamente in Italia per un rifugio anti-bomba di 30mq, 4 metri sotto terra e accessoriato per far resistere per un mese 5 persone costa 85mila euro. Non avete disponibilità economiche sufficienti? Nessun problema. Non siamo in Svizzera dove per legge ogni cittadino ha un posto in un bunker vicino casa, però se le cose dovessero andare male, probabilmente finiremo vicini di branda in uno dei tanti ex bunker della Seconda Guerra Mondiale sparsi lungo lo stivale, insieme al 90% della popolazione italiana.