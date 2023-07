WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mai come nell’attuale contesto internazionale, il tema della sicurezza nel Mediterraneo ha assunto una dimensione globale. In questo contesto l’Italia è chiamata a giocare un ruolo fondamentale e strategico”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi partecipando alla Conferenza “Il futuro dell’Occidente in un mondo frammentato”.

trl/gsl (Fonte video: Ministero dell’Interno)