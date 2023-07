Un commando insegue e spara ad un uomo per la strada a Seregno (Mb)

A Seregno (Mb) un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina intorno alle 11,30, quando in via Wagner un commando ha inseguito la sua auto per almeno 500 metri sparando all’impazzata e ferendolo con non meno di due colpi. Con lui a bordo altre due persone. In seguito all’esplosione dei colpi l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è andato a tamponare un camion. Il commando si è poi allontanato mentre a terra sono rimasti decine di bossoli. L’uomo, di origini calabresi, è stato trasportato all’ospedale di Desio, non versa in pericolo di vita e sarà operato per l’estrazione delle ogive. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno Seregno e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Monza che, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stanno conducendo le indagini. Intervenuti anche i carabinieri delle investigazioni scientifiche per i rilievi tecnici sul campo.