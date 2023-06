Uccisa da betoniera mentre va in bici, pm indaga per omicidio stradale

La Procura di Milano aprirà a breve un’inchiesta per omicidio stradale sulla morte della donna di 60 anni che stamani è stata travolta da una betoniera, mentre era in sella alla sua bicicletta. Quando in Procura, al pm di turno Stefano Civardi, saranno arrivati i primi atti di indagine della Polizia locale, sarà iscritto nel registro degli indagati, per tutti gli accertamenti, il conducente della betoniera, risultato negativo ai primi test su alcol e droga. Dai primi accertamenti la donna e il mezzo pesante viaggiavano nella stessa direzione, quando la betoniera ha svoltato in piazza Durante senza accertarsi della presenza della donna. A Milano è ancora aperta un’altra inchiesta per un fatto simile a carico del guidatore di un’altra betoniera, che il 20 aprile scorso investì ed uccise una donna di 39 anni mentre era in sella alla sua bici all’angolo tra via Francesco Sforza e Corso di Porta Vittoria nel pieno centro di Milano, nei pressi della Biblioteca Sormani. Anche in questo caso la vittima sarebbe stata investita per il cosiddetto “angolo cieco”, ossia il guidatore del mezzo pesante non avrebbe visto la bici.