Il Dergano Pride torna per il secondo anno con una versione ampliata, che pensa ancora di più in grande, che guarda ancora più vicino con l’obiettivo di portare l’energia e lo spirito del Pride nella dimensione quotidiana, quella del quartiere. Dall’11 giugno si stanno svolgendo eventi diffusi nel quartiere: incontri, aperitivi, musica, laboratori e proiezioni cinematografiche. In una sfumatura di colori arcobaleno che sarà l’espressione dell’orgoglio della cultura LGBTQIA+ e non solo. Si sono già svolte molte iniziative ma il clou degli eventi saranno a partire da venerdì 23 giugno. Talk, incontri, laboratori per grandi e bambini, proiezioni, dj set, dedicati alla cultura LGBTQIA+ – e non solo – che culmineranno con la sfilata del carro che dal quartiere di Dergano raggiungerà il corteo del Pride nelle vie del centro di Milano.



“A proposito di orgoglio – spiega la Presidente, Anita Pirovano – come Municipio 9 siamo davvero PROUD che anche quest’anno Dergano sarà attraversata da un Pride di prossimità. Un palinsesto di festa (anzi di feste) e felicità, di colori, di intergenerazionalità e intersezionalità. C’è davvero bisogno di rimettere al centro le libertà di ciascuno e i diritti di tuttə. Quanto è necessario declinarli poi in ogni dove, nelle strade che percorriamo ogni giorno, negli spazi pubblici che sentiamo casa”.