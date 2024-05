Tenta di dare fuoco ad una pompa di benzina, arrestato

Ha dato fuoco con un accendino alle pistole erogatrici di una pompa di benzina, innescando un principio di incendio. Per questo un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Monza. E’ successo domenica scorsa: la Questura ne ha dato notizia questa mattina. A richiedere un intervento delle forze dell’ordine è stata la proprietaria di un ristorante che ha chiamato il 112, riferendo che un uomo era entrato nel suo locale dando fuoco ad alcuni oggetti ed arredi dell’ingresso, innescando un incendio, subito circoscritto. Avvicinato dal compagno della proprietaria, l’uomo aveva iniziato ad inveire con frasi di minaccia. La donna ha poi notato che le pistole erogatrici della vicina stazione di servizio in via Lecco erano stranamente riverse a terra.​ Gli equipaggi della Squadra Volanti della Questura di Monza hanno raggiunto il luogo e hanno bloccato l’uomo in evidente stato di agitazione mentre, con un accendino in mano, era ancora intento a discutere animatamente con la ristoratrice, pronunciando ad alta voce insulti e minacce.​

Gli agenti hanno poi appurato che effettivamente erano state incendiate le quattro pistole erogatrici. E’ stato dunque contattato il gestore dell’area di servizio ed è stata messa in sicurezza l’area.

L’uomo, un cittadino marocchino di 44 anni, senza precedenti di polizia e regolare sul territorio, è stato arrestato per tentato incendio. Il processo per direttissima si è concluso con il patteggiamento a 1 anno e 2 mesi.