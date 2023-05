Muore a 33 anni schiacciato dall’albero che sta tagliando

Un 33enne è morto a Bagolino, in provincia di Brescia mentre stava tagliando un albero. La vittima – che stava lavorando per un’azienda addetta alle potature – è rimasta schiacciata da un tronco che non gli ha lasciato scampo. Quando sono arrivati i soccorritori, il giovane era già morto. Era residente in paese e stava lavorando sulla strada tra Cerreto di Bagolino e Riccomassimo. Sale così a dieci il numero dei morti sul lavoro in provincia di Brescia nel 2023. Nel 2022 Brescia, con 34 vittime, è risultata la seconda provincia della Lombardia a maggior tasso di incidenti mortali dopo Milano (56).