Manganellate dai vigili: Albiani (Pd), dal sindacato Sulpl becera disinformazione. Nessuna molestia ai bambini

“Dopo essere stati sbugiardato dalla Procura in merito alle molestie sui bambini, il sindacato della Polizia locale Sulpl “riprova a sminuire la violenza compiuta dagli agenti sulla donna brasiliana transgender, ripresa con più cellulari in maniera limpida dagli studenti della Bocconi”. Lo sottolinea in una nota il consigliere comunale del Pd e presidente della commissione Sicurezza, Michele Albiani, commentando le parole del segretario del sindacato Daniele Vincini. “Ora sventola lo stato sierologico della donna, per cui utilizza il maschile, smascherando la transfobia di fondo, dichiarando che ci possano essere stati dei danni biologici per i quattro, riportando in auge la disinformazione più becera rispetto alla trasmissione di Hiv – aggiunge -. Checchè ne dica il Sulpl, non si contrae con sputi, col contatto della cute e nemmeno con i graffi. Trovo ridicolo, inoltre, che facciano presente che la vittima della violenza non abbia avuto alcun giorno di prognosi. Come può aver avuto un referto medico, se ha rifiutato le cure?”. “Saranno importanti il lavoro di indagine della Procura e la disponibilità a collaborare, manifestata fin da subito, dell’intero corpo della Polizia Locale, infangata dal comportamento degli autori dell’abuso, per fare completa luce sulla vicenda e prendere i provvedimenti necessari affinché non riaccada mai più”, conclude Albiani.

Le dichiarazioni di Albiani a Radio Lombardia