Lite nel milanese, un ferito grave

Un egiziano è rimasto gravemente ferito al culmine di una lite scoppiata la scorsa notte a Pero, nel milanese. L’uomo è stato portato in ospedale. Due ucraini sono stati arrestati dai carabinieri per lesioni gravissime. Secondo una prima ricostruzione, la lite è scoppiata verso mezzanotte e mezza dentro o appena fuori da un locale, per motivi non ancora accertati. L’egiziano è stato colpito alla testa con un oggetto, forse un posacenere ed è anche stato aggredito a calci e pugni. I due ucraini, di 26 e 38 anni, sono finiti in carcere a San Vittore.