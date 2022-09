Ancora un morto sul lavoro in Lombardia; alla Eural Gnutti di Pontevico perde la vita un 31 enne schiacciato da una piastra di colatura. Immediata la richiesta di soccorso ma non c'è stato nulla da fare.

Un operaio è morto schiacciato da una piastra di cinquanta quintali che si è staccata dal soffitto. È accaduto questa mattina in un’azienda a Pontevico, nel Bresciano. Immediata la richiesta di soccorso dei colleghi, ma per l’uomo, che aveva 31 anni, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri, i tecnici dell’Ats, e una squadra di Vigili del Fuoco.